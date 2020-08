Spal, il ritorno insieme di Zamuner e Mezzini dopo più di vent’anni (Di venerdì 14 agosto 2020) La Spal avrà nuovamente insieme Giorgio Zamuner e Massimo Mezzini. Il primo ricopre il ruolo di direttore sportivo della squadra, mentre il secondo sarà il vice-allenatore di Marino, nuovo tecnico della squadra di Ferrara.IL ritornocaption id="attachment 1006841" align="alignnone" width="594" Mezzini Marino (getty images)/captionZamuner e Mezzini sono stati tra i protagonisti della Spal nelle stagioni 1991/92-1993/94, riuscendo a conquistare la promozione in Serie B con la squadra biancazzurra nel 1992, guidati da Gibì Fabbri in panchina. Il vice allenatore di Pasquale Marino è un suo fedele collaboratore fin dal 2002, avendo seguito il tecnico siciliano alla guida ... Leggi su itasportpress

Con un post sui social network, Bryan Dabo ha confermato il suo prossimo ritorno alla Fiorentina dopo il prestito alla SPAL. "Firenze ci vediamo presto", il commento del centrocampista burkinabe adess ...

Il Torino ha puntato i fari su su Mattia Valotti della Spal. Davide Vagnati conosce bene il centrocampista classe 1993 che può giocare sia come centrale ma anche come mezz’ala. Si tratta di un giocato ...

