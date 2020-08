Soundwear, il bracciale che insegna la musica ai bambini (Di venerdì 14 agosto 2020) Soundwear è un dispositivo indossabile a forma di bracciale con il quale i bambini possono esplorare e selezionare i suoni per giocare all’aperto Soundwear è il bracciale che gli scienziati hanno ideato per stimolare i più piccoli al gioco e all’interazione. Il prototipo, realizzato usando la tecnologia wearable, è frutto del lavoro del Korea Advanced Institute of Science and Technology. L’obiettivo è quello di stimolare i bambini al gioco all’aperto e all’uso della fantasia attraverso un piccolo gadget. Un bracciale in grado di produrre musica grazie al movimento e all’interazione con gli altri, disegnato ad hoc per tenere attivi i più piccoli. Come funziona il ... Leggi su zon

Ultime Notizie dalla rete : Soundwear bracciale Come funziona SoundWear, il bracciale che insegna la musica ai bambini Wired.it Come funziona SoundWear, il bracciale che insegna la musica ai bambini

Gli scienziati hanno usato la tecnologia wearable per stimolare i più piccoli al gioco e all'interazione. Il nuovo prototipo del Korea Advanced Institute of Science and Technology, in un video SoundWe ...

Gli scienziati hanno usato la tecnologia wearable per stimolare i più piccoli al gioco e all'interazione. Il nuovo prototipo del Korea Advanced Institute of Science and Technology, in un video SoundWe ...