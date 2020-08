Solo una grande rete tra Usa, Europa, Cina e Russia ci salverà dalla pandemia (Di venerdì 14 agosto 2020) Come ha scritto Marco Valsania sul Sole24ore: "Manca totalmente una rete logistica in grado di arrivare a tutta la popolazione del globo in tempi adeguati. Tutti contro tutti. Gli interessi nazionali ... Leggi su globalist

matteosalvinimi : Mentre una certa sinistra anche in questi giorni rivolge insulti vergognosi contro agenti che fanno solo il proprio… - zaiapresidente : ??? Nella ex caserma “Serena” di Treviso sono quasi 260 i richiedenti asilo positivi al Covid. Ora applichiamo il p… - antoniopalmieri : Non si costruisce una casa dal tetto: il #TaglioDeiParlamentari da solo non sta in piedi. È solo un bonus da… - PietroCalabrese : @BerrageizF1 @PieroLadisa La Mercedes ha fatto una monoposto quasi perfetta. Solo con gli pneumatici ha evidenti difficoltà. - Agostino12 : #pirlo da vero ragazzo #capellone amava andare in #discoteca e così da grande si è comprato una vera discoteca con… -

Ultime Notizie dalla rete : Solo una Spiagge No-Covid, solo una su tutta la litoranea libera La Voce di Manduria Inseguire l’immunità di gregge causerebbe molti morti (e in Svezia l'obiettivo è fallito)

«Se gli Stati Uniti permettessero il dilagare delle infezioni da coronavirus per ottenere una possibile immunità di gregge il bilancio delle vittime sarebbe enorme , soprattutto tra le persone vulnera ...

Una pendolare: "Costretta due volte a scendere dal bus tra Loano e Borghetto perché strapieno"

La passeggera: "Non vengono rispettati i distanziamenti e soprattutto la regola di imbarcare solo il 60% dei passeggeri rispetto al totale" Autobus sovraccarichi e passeggeri eccessivamente stipati. U ...

«Se gli Stati Uniti permettessero il dilagare delle infezioni da coronavirus per ottenere una possibile immunità di gregge il bilancio delle vittime sarebbe enorme , soprattutto tra le persone vulnera ...La passeggera: "Non vengono rispettati i distanziamenti e soprattutto la regola di imbarcare solo il 60% dei passeggeri rispetto al totale" Autobus sovraccarichi e passeggeri eccessivamente stipati. U ...