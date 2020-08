Smalling Roma: attesa nuova offerta per il difensore. Le ultime (Di venerdì 14 agosto 2020) La Roma vuole Chris Smalling: il Manchester United attende una nuova offerta dal club di Dan Friedkin. Le ultime La Roma non molla la presa su Chris Smalling, che ha fatto ritorno al Manchester United al termine del prestito alla società giallorossa. Come riportato da Sky Sport, il difensore inglese ha manifestato la sua volontà di giocare ancora in Serie A e i Red Devils attendono una nuova offerta da Dan Friedkin. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

I giallorossi non rinunciano al difensore inglese e hanno intenzione di provare a limare la distanza col Manchester. In più una delle alternative principali a Smalling, ovvero Vertonghen, è ufficialme ...

Il messaggio di addio alla Roma di Chris Smalling, dove il difensore raccontava di essere davvero triste di non poter continuare con la squadra, aveva dimostrato il suo attaccamento alla squadra. La R ...

