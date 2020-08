Simona Ventura, pronta al grande passo con Giovanni Terzi. Riguardo Belen: “Il suo uomo non è ancora arrivato” (Di venerdì 14 agosto 2020) È innegabile il fatto che Simona Ventura sia ormai uno dei capisaldi della conduzione televisiva italiana. Da più di un anno e mezzo, lo storico volto della RAI ha ritrovato il sorriso e l’amore al fianco di Giovanni Terzi. I due sono talmente innamorati da esser pronti al grande passo, come traspare in una recente … L'articolo Simona Ventura, pronta al grande passo con Giovanni Terzi. Riguardo Belen: “Il suo uomo non è ancora arrivato” Leggi su dailynews24

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura Simona Ventura, bikini imperiale su Instagram: 55 anni, linguaccia e fisico scolpito LiberoQuotidiano.it Simona Ventura su Belen: “Stefano? L’uomo ideale deve ancora arrivare”

Secondo Simona Ventura non ci sono possibilità che Belen e De Martino tornino insieme: per la famosa conduttrice il ballerino non sarebbe l’uomo giusto per la Rodriguez, nonostante i due abbiano ...

