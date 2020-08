Simona Ventura: ‘L’uomo di Belen Rodriguez non è ancora arrivato’ (Di venerdì 14 agosto 2020) “Visto e considerato che mi sento la sua madrina posso dire che il suo sia un gossip che fa vendere i giornali” ha detto Simona Ventura al settimanale Chi riferendosi al fatto che Belen Rodriguez ottenne fama e notorietà partecipando nel 2008 all’edizione dell’Isola dei Famosi presentata da Simona Ventura (edizione poi vinta da Vladimir Luxuria). Belen Rodriguez e il gesto del 2008 a Vladimir Luxuria: ‘Mi sono imbarazzata’ Poi la Ventura continua parlando della nuova crisi che ha portato Belen e Stefano De Martino ad un nuovo allontanamento “Su questa crisi poi si è detto tutto e il contrario di tutto. Per me il suo uomo non è ancora ... Leggi su tvzap.kataweb

