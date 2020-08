“Sì, siamo cambiati”, Appendino vota ‘sì’ alle alleanze ma il Pd attacca: “Opportunista” (Di venerdì 14 agosto 2020) TORINO – “Votare ‘si” al secondo quesito vuol dire dare un’opportunita’ in piu’ ai territori che oggi non esiste. Ma vuol dire anche far crescere dando piu’ responsabilita’. Ogni territorio decidera’ cosa fare, nell’esclusivo interesse della sua comunita’. La fiducia e’ il dono piu’ bello che si possa fare. Ed e’ ora di guardare oltre quei paletti. Per questo motivo, su Rousseau, al secondo quesito, ho votato si'”. Cosi’ la sindaca di Torino, Chiara Appendino, affida a un lungo post sulla sua pagina Facebook le riflessioni sul voto della piattaforma Rousseau a cui sono stati chiamati i 5 Stelle. Leggi su dire

matteosalvinimi : #Salvini: Abbiamo un ministro della Scuola che sta pensando di mandare i bimbi a lezione nei B&B, che sta comprando… - fleinaudi : Ci piacerebbe che un gran numero di elettori si informasse bene attraverso il resoconto parlamentare che abbiamo pu… - emergenzavvf : #Oggi a #Beirut abbiamo partecipato commossi al saluto ai #vigilidelfuoco libanesi che hanno perso la vita nell’esp… - v1tt0ri4 : siamo tutti d'accordo che la musica di zayn è quella più sottovalutata quindi? si - Marko_Morandi : RT @GavinoSanna1967: LOGICA PENTASTELLATA Ieri: Noi non siamo come gli altri, abbiamo regole e etica unici. Oggi: Sì, abbiamo cambiato idea… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sì siamo Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche