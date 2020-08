Si rifiuta di indossare la mascherina. Così fermano il treno (Di venerdì 14 agosto 2020) Si rifiuta di indossare la mascherina e il capotreno ferma il convoglio. Così in viaggio scoppia la rivolta. La donna di cui non si conoscono le generalità non aveva sul viso la mascherina e il capotreno è stato costretto a passare alle contromisure. Gli altri passeggeri hanno cercato di farla ragionare ma non c'è stato nulla da fare e lei li ha apostrofati come "schiavi". Il video è diventato virale sul web. Poi non vi lamentate se richiudo o tutto pic.twitter.com/LGNcdDTzKY — Sciroccato (@SciroccatoS) August 14, 2020 Leggi su iltempo

Si rifiuta di indossare la mascherina e il capotreno ferma il convoglio. Così in viaggio scoppia la rivolta. La donna di cui non si conoscono le generalità non aveva sul viso la mascherina e il capotr ...

Lega: "L’aggressore del farmacista ancora libero e pericoloso"

"Il vergognoso e intollerabile episodio di violenza dello scorso 3 agosto a Casola Valsenio, dove un uomo si è rifiutato di indossare la mascherina protettiva pretendendo di portare una bottiglia di b ...

Si rifiuta di indossare la mascherina e il capotreno ferma il convoglio. Così in viaggio scoppia la rivolta. La donna di cui non si conoscono le generalità non aveva sul viso la mascherina e il capotr ..."Il vergognoso e intollerabile episodio di violenza dello scorso 3 agosto a Casola Valsenio, dove un uomo si è rifiutato di indossare la mascherina protettiva pretendendo di portare una bottiglia di b ...