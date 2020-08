Si rafforza l’asse tra Stati Uniti e Taiwan (Di venerdì 14 agosto 2020) Intensificare il rapporto di sicurezza con gli Stati Uniti, incrementare la spesa per la Difesa relativa all’anno fiscale 2021, rafforzare i legami militari con Washington e stringere con la Casa Bianca accordi commerciali di libero scambio. Il tutto pensato appositamente per contenere l’avanzata cinese nella regione Indo-pacifica. Taiwan non è mai stata così geopoliticamente rilevante … Si rafforza l’asse tra Stati Uniti e Taiwan InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultime Notizie dalla rete : rafforza l’asse Accordo tra Comune e Autorità Portuale per riprogettare l'asse porto-città Corriere di Taranto