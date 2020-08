Sgomberato il rave-party da 10mila persone in Francia: “Condizioni sanitarie precarie” (Di venerdì 14 agosto 2020) Nonostante in Francia è tornato l’allarme per l’aumento dei contagi – con oltre 2000 casi giornalieri – avevano deciso di organizzare un mega rave-party con almeno 10 mila persone nel sud del Paese. A quattro giorni dalla denuncia, è ora in corso l’evacuazione di 2500 persone che dallo scorso fine settimana hanno occupato con furgoni e camper una zona del parco naturale delle Cevenne. “Stiamo accelerando le partenze ma non possiamo procedere allo sgombero forzato dal sito – si legge in un comunicato della prefettura della regione Lozere – per via della presenza di bambini anche piccoli e delle condizioni sanitarie precarie in loco, per il consumo di alcool e sostanze stupefacenti“. I ... Leggi su ilfattoquotidiano

Mancava soltanto un rave party di quattro giorni e con 10 mila partecipanti per complicare la vita alle autorità sanitarie francesi, alle prese con un aumento dei contagi. Per approfondire Coronavirus ...

