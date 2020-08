Servono anni di gavetta per governare bene. La deroga ha una sua logica. Parla il deputato M5S Silvestri: “Il Pd romano non si è rinnovato meglio fare intese con le liste civiche” (Di sabato 15 agosto 2020) A favore si è espresso più dell’80% degli iscritti: il voto su Rousseau ha decretato che chi ha ricoperto l’incarico di consigliere comunale o municipale potrà ricandidarsi per un terzo mandato. Con questa votazione si dà di fatto il via libera a Virginia Raggi di correre nuovamente per il Campidoglio, in linea con la volontà espressa dalla stessa prima cittadina della Capitale. “Condivido assolutamente la scelta ma è sbagliato limitare l’esito del voto solo a Virginia Raggi, sul territorio il Movimento ha ottimi amministratori che possono riproporre la loro candidatura”. Così il deputato pentastellato Francesco Silvestri commenta la modifica che verrà introdotta. “È stato un voto importante grazie al quale si è data la possibilità di ... Leggi su lanotiziagiornale

