Serie C, Ghirelli: “Mi auguro che si possa avere il pubblico negli stadi” (Di venerdì 14 agosto 2020) “Siamo soddisfatti perché siamo quelle società che stanno nella faglia tra il professionismo e i dilettanti, e che soffrono in modo particolare dal momento che c’e’ stato il Covid-19”. Questo il commento di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, in seguito alla notizia del bonus fiscale del 50% per chi sponsorizza squadre e atleti. “Il problema fondamentale è che si possono avere risorse dai botteghini degli stadi e dagli sponsor, le due fonti in crisi – ha affermato Ghirelli ai microfoni di Sky Sport 24 -. Il fatto che si intervenga per sostenere uno sgravio fiscale per chi sponsorizza mantiene speranza che le sponsorizzazioni possano proseguire o ricominciare a riattivarsi, e questo darebbe ossigeno a società che soffrono in maniera particolare la ... Leggi su sportface

