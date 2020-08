Serie B, le formazioni ufficiali di Perugia-Pescara (Di venerdì 14 agosto 2020) È arrivato il momento della verità per Perugia e Pescara, alle 21 andrà in scena la gara di ritorno dei playout di Serie B. Si ripartirà dal 2-1 degli abruzzesi maturato all'Adriatico di Pescara , è dunque il Perugia a portare il pesante fardello della rimonta. Il sito del noto esperto di calciomercato, Gianluca di Marzio riporta gli schieramenti ufficiali di Perugia-Pescara-LE formazioni ufficialicaption id="attachment 1005117" align="alignnone" width="1024" Perugia-Pescara (getty images)/captionPerugia (3-4-1-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi; Mazzocchi, Kouan, Nicolussi; Dragomir; Falcinelli, Melchiorri.Pescara ... Leggi su itasportpress

Playout Serie B, va in scena il secondo atto: alle 21 Perugia e Pescara si affrontano, novanta minuti per decretare chi resterà nella serie cadetta e chi invece ...Perugia - Pescara è valevole per la giornata numero Play-Off del campionato di Serie B 2019/2020. La partita è in programma il giorno 14 agosto alle ore 21:00 allo stadio Renato Curi di Perugia. Attua ...