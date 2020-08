Serie B, il Pescara vince ai rigori e manda il Perugia in Lega Pro (Di venerdì 14 agosto 2020) È una serata amara per il Perugia che viene beffato ai rigori e retrocede in Lega Pro dopo aver vinto 2-1 al termine dei regolamentari. Gli umbri erano riusciti a pareggiare il risultato totale portandolo a 3-3 al 90esimo dopo il 2-1 degli abruzzesi maturato all'andata. Apre le marcature Pucciarelli per gli ospiti che poi viene ribaltato dai goal del Pescara con Kouan e Melchiorri. Dal dischetto è decisivo Masciangelo nel 4-2 finale maturato ai rigoriLA PARTITAcaption id="attachment 1006987" align="alignnone" width="1024" Perugia-Pescara, getty images/captionIl Perugia riesce quantomeno nell'allungare lo scontro salvezza con il Pescara, ma non basta per evitare l'incubo Lega Pro. Dagli undici metri ... Leggi su itasportpress

