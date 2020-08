Serena Enardu fuorilegge: il crimine commesso con la sorella (Di venerdì 14 agosto 2020) Serena Enardu si macchia di un crimine insieme alla sorella Elga: scoppia un polverone, fan sbigottiti e le due chiedono scusa Serena Enardu finisce nel mirino insieme alla sorella. La sarda, ex protagonista di “Uomini e Donne”, si è resa protagonista di un episodio davvero spiacevole che ha sollevato un putiferio davvero incontrollato. Tutta “colpa” di una fotografia postata in una “Instagram Stories” al termine di una festa per il compleanno della personal trainer. Sulla torta c’era una decorazione con tanto di bandiera della Germania nazista, con la svastica in bella mostra. Sdegno sui social, con l’emoji a coprire il simbolo apposto tardivamente. Le scuse sono arrivate immediatamente, così come la ... Leggi su bloglive

MondoTV241 : Elga e Serena Enardu web indignato per una svastica nazista in foto, poi chiedono scusa. #SerenaEnardu - ishax114 : RT @perchetendenza: 'Enardu': Per queste foto in cui le sorelle Serena e Elga sorridono davanti a una torta di compleanno con una bandierin… - cherrvisrare : RT @perchetendenza: 'Enardu': Per queste foto in cui le sorelle Serena e Elga sorridono davanti a una torta di compleanno con una bandierin… - ireninax : Serena e Elga Enardu, magari potete fare come Adolfo il 30 Aprile 1945 nel bunker, visto che vi garba tanto...?? #uominiedonne #gfvip - zazoomblog : Serena Enardu lei e la sorella sommerse dalle critiche: l’indignazione del web dopo la foto con la svastica -… -