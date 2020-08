Sequestro al Duomo di Milano, pronta perizia psichiatrica per l’egiziano (Di venerdì 14 agosto 2020) Sequestro al Duomo di Milano, è stato interrogato quest’oggi il 26enni egiziano arrestato due giorni fa. Nel frattempo, dalle indagini dell’antiterrorismo, emergono novità importanti. Giornata di interrogatorio ieri per Mahmoud Elhosary, il 26enne egiziano che due giorni preso in ostaggio un vigilante in turno al Duomo di Milano. Ma dal ragazzo non sono arrivate risposte … L'articolo Sequestro al Duomo di Milano, pronta perizia psichiatrica per l’egiziano proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Agenzia_Ansa : Ostaggio in #Duomo a #MIlano, Pm: 'Al momento escluso il terrorismo' Arrestato per sequestro persona. Guardia in os… - Ultron65 : RT @RogerHalsted: #Milano chiama, #Torino risponde. Dopo il sequestro di una guardia giurata nel Duomo, un africano si aggira con un coltel… - Mariquita_la1a : NON AVEVO VISTO IL FILMATO, ?? alla @poliziadistato soprattutto alla poliziotta?? Guardia in ostaggio in Duomo, il vi… - HornbeamJoe : RT @RogerHalsted: #Milano chiama, #Torino risponde. Dopo il sequestro di una guardia giurata nel Duomo, un africano si aggira con un coltel… - mamilimax2264 : @mgmaglie Mariagiovanna ma come mai i Tg non passano la notizia del sequestro di persona dentro al duomo di Milano di ieri? -