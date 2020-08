Sensazionale scoperta archeologica in Algeria: il terremoto porta alla luce rovine di epoca romana [FOTO] (Di venerdì 14 agosto 2020) Due scosse di terremoto (magnitudo 4.8 e 4.7) hanno provocato numerosi danni lo scorso 7 agosto in Algeria: gli eventi hanno portato alla luce un nuovo sito di rovine di epoca romana, nei pressi della città di Mila, secondo quanto riportano i media locali. I terremoti hanno generato varie crepe nel terreno, facendo emergere pietre tagliate di varie dimensioni, tegole, un bacino in pietra, resti di muri e di colonne di forma cilindrica. Si tratterebbe dei resti di una fattoria romana. La scoperta delle rovine romane è stata confermata da capo del servizio per i beni culturali presso la direzione della cultura locale, Lezghad Chiaba, come riferito da APS. E’ ... Leggi su meteoweb.eu

