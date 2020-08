Semifinali di Champions, la prima volta non si scorda mai: il Lipsia si iscrive al club e vuole emulare l’Aston Villa (Di venerdì 14 agosto 2020) La Champions League 2019-2020 sta regalando tante sorprese. Sarà la formula rinnovata dopo la pandemia, ma tante “big” hanno salutato prematuramente la competizione. A partire dai campioni in carica del Liverpool, eliminati dall’Atletico Madrid, per proseguire con Tottenham, Juventus, e la stessa squadra di Simeone. La più grande sorpresa, almeno fino ad ora, è il Lipsia di Nagelsmann, squadra capace di raggiungere la sua prima semifinale di Champions League dopo soli 11 anni di vita. Ma i tedeschi non sono gli unici ad essere riusciti in un’impresa del genere. Tante squadre prima di quella della Red Bull avevano centrato quest’obiettivo. Siamo andati a ritroso per vedere chi aveva raggiunto la prima e unica semifinale della sua ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Semifinali di #Champions, la prima volta non si scorda mai: il #Lipsia si iscrive al club e vuole emulare l’… - Sportellate_it : Il Lipsia di Nagelsmann è la seconda squadra ad approdare alle semifinali di Champions. Un risultato storico per un… - Stanisl70162074 : RT @gippu1: Statistiche Il Calcio è Strano: in carriera Patrik #Schick ha il doppio delle semifinali Champions di Zlatan #Ibrahimovic. - LuigiBevilacq17 : RT @gippu1: Statistiche Il Calcio è Strano: in carriera Patrik #Schick ha il doppio delle semifinali Champions di Zlatan #Ibrahimovic. - Juliano_1926 : RT @gippu1: Statistiche Il Calcio è Strano: in carriera Patrik #Schick ha il doppio delle semifinali Champions di Zlatan #Ibrahimovic. -

Ultime Notizie dalla rete : Semifinali Champions Champions League, il calendario e gli orari dei quarti di finale Sky Sport Lucescu | “Conte? Bravo | ma in finale ci va lo Shakhtar”

Bravo Conte, l'anno prossimo lotterà per lo scudetto' https:/… - miciomannaro : RT @FcInterNewsit: Lucescu: 'Shakthar più forte dell'Inter, vincerà la Coppa. Bravo Conte, l'anno prossimo lotterà per l ...

Manchester City – Lione: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Manchester City – Lione del 15 agosto 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per i quarti di finale di Champions League LISBONA – Domani sera ...

Bravo Conte, l'anno prossimo lotterà per lo scudetto' https:/… - miciomannaro : RT @FcInterNewsit: Lucescu: 'Shakthar più forte dell'Inter, vincerà la Coppa. Bravo Conte, l'anno prossimo lotterà per l ...La partita Manchester City – Lione del 15 agosto 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per i quarti di finale di Champions League LISBONA – Domani sera ...