Second Extinction: il Left 4 Dead con i dinosauri sta per arrivare su Steam in accesso anticipato (Di venerdì 14 agosto 2020) Lo shooter cooperativo a squadre Second Extinction sarà lanciato su Steam Early Access il prossimo mese. Systemic Reaction lo ha rivelato in un post di aggiornamento e ha affermato che il suo gioco per sistemi attuali e next-gen si sta allontanando dai suoi piani originali per la beta. Ora, la build iniziale del gioco dovrebbe arrivare a settembre, con lo sviluppatore che rivela anche che il gioco dovrebbe essere lanciato su Xbox Series X nel 2021. Inoltre, Systemic Reaction ha confermato la sua modalità multiplayer War Effort ad accesso anticipato (tramite IGN).Oltre ad essere una parte importante delle offerte di servizi live del gioco, lo studio afferma che War Effort sarà "completamente arricchito in Early Access". Più in basso potete guardare il trailer ... Leggi su eurogamer

