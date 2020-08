Scuole, adesso la domanda è d'obbligo: perché le abbiamo chiuse? (Di venerdì 14 agosto 2020) La colpa è mia, sono stata tra le prime, osservando i miracoli della ministra all’Istruzione, a desiderare che un Commissario la affiancasse. Ma Dio li fa e poi li accoppia, alla fine il Commissario è arrivato nella persona di Arcuri. Nulla di personale su entrambi, le critiche sono tutte sulla pessima gestione a cui abbiamo assistito.Personalmente, visti gli affanni di viale Trastevere, auspicavo un Commissario che gestisse tre temi: la digitalizzazione della Scuola (connessione, fornitura device su tutti), la fornitura dei dispositivi di sicurezza (mascherine, rilevatori di temperatura per edifici pubblici, come quelli che vediamo già in ogni altro edificio pubblico) e l’istallazione di impianti di climatizzazione/ventilazione forzata autosanificante, questi ultimi utili non solo in tempo di emergenza ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Scuole, adesso la domanda è d'obbligo: perché le abbiamo chiuse? - silviajuve71 : RT @HuffPostItalia: Scuole, adesso la domanda è d'obbligo: perché le abbiamo chiuse? - GiuseppeStaccia : RT @HuffPostItalia: Scuole, adesso la domanda è d'obbligo: perché le abbiamo chiuse? - Informazioneli5 : RT @HuffPostItalia: Scuole, adesso la domanda è d'obbligo: perché le abbiamo chiuse? - AngelaAngelmi : RT @HuffPostItalia: Scuole, adesso la domanda è d'obbligo: perché le abbiamo chiuse? -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole adesso CORONAVIRUS: SCUOLA, LINEE GUIDA pronte, ma adesso è REBUS sul RITORNO in CLASSE. Ecco perché iLMeteo.it Scuole, adesso la domanda è d'obbligo: perché le abbiamo chiuse?

La colpa è mia, sono stata tra le prime, osservando i miracoli della ministra all’Istruzione, a desiderare che un Commissario la affiancasse. Ma Dio li fa e poi li accoppia, alla fine il Commissario è ...

La scuola post Covid è una grande sfida ma studiare a casa diventerà inevitabile

Intervista ad Anna Maria Addante, dirigente del’istitutol Ruzza di Padova, in pensione a settembre: «Al Ministero abbiamo chiesto insegnanti in più e lavori di edilizia» PADOVA. Tra i presidi che and ...

La colpa è mia, sono stata tra le prime, osservando i miracoli della ministra all’Istruzione, a desiderare che un Commissario la affiancasse. Ma Dio li fa e poi li accoppia, alla fine il Commissario è ...Intervista ad Anna Maria Addante, dirigente del’istitutol Ruzza di Padova, in pensione a settembre: «Al Ministero abbiamo chiesto insegnanti in più e lavori di edilizia» PADOVA. Tra i presidi che and ...