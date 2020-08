Scuola: assunzioni straordinarie docenti e ATA, ecco le novità (Di venerdì 14 agosto 2020) Sarà di circa 50mila unità, tra docenti e ATA, il personale da inserire nella Scuola a settembre. Si tratta di personale da assumere a tempo determinato in risposta all’emergenza sanitaria COVID-19. ecco di cosa si tratta. Scuola: 50mila assunzioni di docenti e ATA, a.s. 2020/2021 Il ministro Azzolina ha firmato un decreto per l’assunzione straordinaria nella Scuola di docenti, amministrativi, ausiliari e tecnici da inserire per l’anno scolastico 202/2021. Le assunzioni si riferiscono a 40mila docenti e 10mila unità di personale ATA, che saranno assunte con un contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero come le classiche supplenze, e si riferiscono al personale da inserire ... Leggi su notizieora

