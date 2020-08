Scream 2, ecco chi era Ghostface nella prima versione del film (Di venerdì 14 agosto 2020) La prima stesura del copione di Scream 2 aveva un finale diverso per quanto riguarda l'identità di Ghostface. La prima stesura del copione di Scream 2 aveva un finale diverso per quanto riguarda l'identità di Ghostface, e per evitare che il segreto trapelasse ci furono varie misure di sicurezza: le pagine della sceneggiatura erano stampate su carta non fotocopiabile, gli attori dovettero firmare accordi di riservatezza e le dieci pagine finali, contenenti l'identità del killer, furono tenute sotto chiave fino all'ultimo. Ciononostante le prime quaranta pagine trapelarono in rete prima che iniziassero le riprese (e questo nel 1997, quando non era tanto comune questa pratica), costringendo Kevin Williamson a riscrivere gran parte della sceneggiatura ... Leggi su movieplayer

