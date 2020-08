Scoppia lo scandalo razzismo al Bayern Monaco: il club ha protetto il supervisore delle giovanili? (Di venerdì 14 agosto 2020) Il 5 giugno scorso il Bayern Monaco scende in campo contro il Leverkusen con al braccio la fascia del Black Lives Matter. Il club tedesco ci tiene a mettere la propria immagine in prima fila nella lotta al razzismo, ne fa una questione mediatica prima ancora che morale. Due mesi dopo, nel pieno della Final Eight di Champions a Lisbona, a Monaco Scoppia un bubbone: il Bayern avrebbe nascosto per due anni, dal 2018, uno scandalo razzismo nel suo settore giovanile. Ora il problema sta venendo fuori nonostante le resistenze della società, e il caso sta montando. “Sporco turco”, “Neger”, “Kanake”, “cammelliere”… sono solo alcuni degli appellativi razzisti con cui un allenatore ... Leggi su ilnapolista

napolista : Scoppia lo scandalo razzismo al Bayern Monaco: il club ha protetto il supervisore delle giovanili? - ilNapolista - Rooob1 : @GaspareCaj @donnadimezzo intendo dire che “i successivi livelli di riservatezza” fanno ridere. io tiro su quel sis… - antonel52837259 : RT @GarauSilvana: Il secondo scandalo che travolge amministrazione #Zaia in meno di una settimana.Stiamo ancora aspettando i bonifici inden… - DelleChiaiePia : RT @RobertoFioreFN: Scoppia anche negli USA scandalo malati #Covid in Case per Anziani. In 5 Stati ciò ha provocato la morte di più di 10.0… - falsus63 : RT @GarauSilvana: Il secondo scandalo che travolge amministrazione #Zaia in meno di una settimana.Stiamo ancora aspettando i bonifici inden… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoppia scandalo Tesi copiata di un avvocato. E scoppia lo scandalo plagi alla Sorbona la Repubblica Olivia Paladino “Borsa da 80mila euro”/ Fidanzata premier Conte tra polemica e bufale

Olivia Paladino “Borsa da 80mila euro”, scoppia la polemica sulla fidanzata del premier Giuseppe Conte, vittima di una bufala o verità? Se nei giorni scorsi Olivia Paladino era finita sotto lo sguardo ...

LA GIORNATA VENEZIA Quando in un grande partito scoppia uno scandalo ed è

VENEZIA Quando in un grande partito scoppia uno scandalo ed è il partito del governatore più amato d'Italia, le decisioni non sono mai affrettate. Soprattutto, ci sono dei copioni da rispettare. È que ...

Olivia Paladino “Borsa da 80mila euro”, scoppia la polemica sulla fidanzata del premier Giuseppe Conte, vittima di una bufala o verità? Se nei giorni scorsi Olivia Paladino era finita sotto lo sguardo ...VENEZIA Quando in un grande partito scoppia uno scandalo ed è il partito del governatore più amato d'Italia, le decisioni non sono mai affrettate. Soprattutto, ci sono dei copioni da rispettare. È que ...