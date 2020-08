Scoppia il caso al Bayern Monaco: allenatore del settore giovanile indagato per razzismo e omofobia (Di venerdì 14 agosto 2020) Un allenatore delle giovanili del Bayern Monaco, il cui nome non è stato svelato, è indagato dalla procura di Monaco per presunti episodi di razzismo e omofobia. Leggi su tuttonapoli

infoitsalute : Coronavirus, scoppia il caso del report Lunelli: “10mila morti si potevano evitare” - HillValleyBTTF : RT @fuk1furiosa: CURIOSITÀ - QUESTA È UNA FOTO STORICA DEGLI ATTORI PRINCIPALI DI 'RITORNO AL FUTURO'. NEGLI ANNI NON SI È MAI ACCORTO NESS… - Teresa12401552 : RT @DioAbbiPieta: Alla Lega non bastavano i 49 milioni. A loro insaputa pure il bonus 600 euro. Stiamo ancora aspettando i bonifici delle… - BorgirDimmi : RT @DioAbbiPieta: Alla Lega non bastavano i 49 milioni. A loro insaputa pure il bonus 600 euro. Stiamo ancora aspettando i bonifici delle… - sandroz_it : RT @DioAbbiPieta: Alla Lega non bastavano i 49 milioni. A loro insaputa pure il bonus 600 euro. Stiamo ancora aspettando i bonifici delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoppia caso Coronavirus, scoppia il caso del report Lunelli: “10mila morti si potevano evitare” QuiFinanza Coronavirus, scoppia il caso del report Lunelli: “10mila morti si potevano evitare”

Un piano pandemico “gravemente obsoleto” potrebbe aver contribuito a migliaia di morti per Covid in Italia, secondo un rapporto che sarà presentato ai pubblici ministeri che indagano su presunti error ...

Scoppia l'incendio mentre l'auto è in marcia, nessun ferito

Divampa l'incendio mentre l'autovettura è in marcia. Il conducente riesce, fortunatamente, a mettersi in salvo e, a Giovinazzo, sulla ex strada statale 16 Adriatica per Molfetta, per la precisione, ac ...

Un piano pandemico “gravemente obsoleto” potrebbe aver contribuito a migliaia di morti per Covid in Italia, secondo un rapporto che sarà presentato ai pubblici ministeri che indagano su presunti error ...Divampa l'incendio mentre l'autovettura è in marcia. Il conducente riesce, fortunatamente, a mettersi in salvo e, a Giovinazzo, sulla ex strada statale 16 Adriatica per Molfetta, per la precisione, ac ...