Sconcerti: il calcio italiano copia il possesso palla di Guardiola che ormai gioca in verticale (Di venerdì 14 agosto 2020) L’eliminazione dell’Atalanta apre il solito cahier de doleances del calcio italiano. È Mario Sconcerti sul Corriere della Sera a fare il primo passo, a ricordare che le squadre italiane non vincono più niente da dieci anni. E si chiede: Perché nella nostra mente la Juve, la Roma, il Napoli, l’Atalanta sono migliori mentre poi vengono regolarmente battuti? Le risposte sono molteplici. La prima sono i soldi: Ma la crisi – sottolinea giustamente Sconcerti – è anche tecnica. L’Italia del dopo Lippi non ha più una vera idea di gioco. È stato messo in crisi il nostro calcio di base (contropiede) come fosse un peccato costringendo tutti a giocare con il possesso palla di ... Leggi su ilnapolista

napolista : Sconcerti: il calcio italiano copia il possesso palla di Guardiola che ormai gioca in verticale Sul Corsera. Anali… - ginolat76 : RT @MattPetcoke: 'se Cancellieri non vince l'Europa League calcio a 8 l'anno prossimo è fallimento' (Sconcerti, Corsera) - giampodda : RT @MattPetcoke: 'se Cancellieri non vince l'Europa League calcio a 8 l'anno prossimo è fallimento' (Sconcerti, Corsera) - MattPetcoke : 'se Cancellieri non vince l'Europa League calcio a 8 l'anno prossimo è fallimento' (Sconcerti, Corsera) - EyeInTheSky_04 : @StefanoTini1 @pap1pap @Gazzetta_it @CorSport @tuttosport @capuanogio hahaha, hai ragione, una sconfitta per tutto… -