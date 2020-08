"Sconcertante novità dalla Procura". Conte indagato per il coronavirus, la bomba di Taormina (Di venerdì 14 agosto 2020) C'è del marcio, sospetta Carlo Taormina. Il Principe del Foro è tra coloro che hanno denunciato Giuseppe Conte e il governo per la gestione della prima fase dell'emergenza coronavirus. Giovedì il premier, insieme a vari ministri tra cui quelli della Salute e degli Interni Speranza e Lamorgese, è stato oggetto di un avviso di garanzia, anche se i pm hanno già fatto intendere di volere archiviare tutto. Taormina, in prima fila insieme a Codacons e l'associazione Noi denunceremo, fondata da due parenti di vittime dell'epidemia, ha preso malissimo la decisione della Procura di Roma di trasmettere le sue denunce su ritardi, zone rosse e Rsa con il distinguo della richiesta di archiviazione. "Avevo comunicato che gli atti erano stati ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Sconcertante novità Carlo Taormina e l'avviso di garanzia per Conte sul coronavirus: "Una sconcertante novità dalla Procura di Roma" Liberoquotidiano.it Carlo Taormina e l'avviso di garanzia per Conte sul coronavirus: "Una sconcertante novità dalla Procura di Roma"

C'è del marcio, sospetta Carlo Taormina. Il Principe del Foro è tra coloro che hanno denunciato Giuseppe Conte e il governo per la gestione della prima fase dell'emergenza coronavirus. Giovedì il prem ...

Oltre 200 esposti e denunce contro il Governo Conte

“È stato fatto troppo poco nella lotta al Covid”. Questa è l’accusa mossa nei confronti del Governo italiano. Sono oltre duecento le denunce ed esposti contro l’esecutivo che la procura di Roma ha inv ...

C'è del marcio, sospetta Carlo Taormina. Il Principe del Foro è tra coloro che hanno denunciato Giuseppe Conte e il governo per la gestione della prima fase dell'emergenza coronavirus. Giovedì il prem ...“È stato fatto troppo poco nella lotta al Covid”. Questa è l’accusa mossa nei confronti del Governo italiano. Sono oltre duecento le denunce ed esposti contro l’esecutivo che la procura di Roma ha inv ...