Schianto sulla Valsugana, morto in moto Celestino Doriano Cailotto (Di venerdì 14 agosto 2020) Non ce l’ha fatta Celestino Doriano Cailotto, vittima di un incidente in moto sulla strada statale della Valsugana. Un drammatico incidente sulla strada statale 47 della Valsugana è costato la vita a un motociclista di 57 anni, Celestino Doriano Cailotto, originario di Valdagno nel vicentino. Subito dopo lo Schianto, l’uomo è stato portato in ospedale. … Leggi su viagginews

