Scatta l'allerta sulle tendopoli. "Ecco cosa si rischia adesso" (Di venerdì 14 agosto 2020) Maurizio Zoppi L'Asp di Catania boccia il piano del Viminale che aveva predisposto strutture per migranti a Vizzini: "Non sono sicure" L'Asp di Catania è stata lapidaria. La tendopoli per i migranti in costruzione a Vizzini non va fatta. "Non è una struttura idonea ai migranti". L'accampamento tanto voluto dal ministro dell'Inteno Luciana Lamorgese, non può essere realizzato. Il parere dell’Asp di Catania è vincolante dopo l’ordinanza numero 31 del nove agosto scorso emessa dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Proprio l'articolo 3 specifica che "l'individuazione dei centri per la quarantena devono avere un parere di congruità alle misure anti Covid-19 rilasciato dall’Asp competente per territorio". La stessa ordinanza vieta la realizzazione di centri di quarantena organizzati sotto forma ... Leggi su ilgiornale

Agenzia_Ansa : Completata l'evacuazione della #ValFerret in seguito all'allerta per il ghiacciaio di #Planpincieux sul… - Agenzia_Ansa : Allerta ghiacciaio, il bollettino, conferma le criticità. La Val Ferret resta chiusa. Monitorata la massa da 500mil… - sardanews : Nuova ondata di afa in arrivo in Sardegna, scatta l’allerta meteo fino a domenica - vivere_sardegna : Nuova ondata di afa in arrivo in Sardegna, scatta l’allerta meteo fino a domenica - piergiuseppe36 : Scatta l'allerta sulle tendopoli 'Ecco cosa si rischia adesso' -

Ultime Notizie dalla rete : Scatta allerta Ferragosto di fuoco in Sardegna: scatta l'allerta "caldo africano" L'Unione Sarda Nuova ondata di afa in arrivo in Sardegna, scatta l’allerta meteo fino a domenica

Nuovo Avviso di Condizioni Meteo Avverse in vigore dalle 18 di oggi, venerdì 14 alle 18 di domenica 16 agosto 2020 a causa dell’ondata di calore prevista in questi giorni Dal 14 al 16 agosto ancora Co ...

Decine di incendi nel Palermitano, momenti di paura e canadair in azione

19:09Boscaglia rescinde con la Virtus Entella: ora la firma col Palermo 19:03Covid19 Sicilia, dal 3 al 6 settembre vietata ‘l’Acchianata’ al santuario di Santa Rosalia, firmata l’ordinanza 18:53Scatta ...

Nuovo Avviso di Condizioni Meteo Avverse in vigore dalle 18 di oggi, venerdì 14 alle 18 di domenica 16 agosto 2020 a causa dell’ondata di calore prevista in questi giorni Dal 14 al 16 agosto ancora Co ...19:09Boscaglia rescinde con la Virtus Entella: ora la firma col Palermo 19:03Covid19 Sicilia, dal 3 al 6 settembre vietata ‘l’Acchianata’ al santuario di Santa Rosalia, firmata l’ordinanza 18:53Scatta ...