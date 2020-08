Scandalo bonus, Commercialisti: assurdo dare la colpa alla categoria (Di venerdì 14 agosto 2020) (Teleborsa) – In gioco c’è la credibilità e il futuro dei professionisti economico-giuridici in generale e dei Commercialisti in particolare. A difendere la categoria dallo Scandalo del bonus dei 600 euro a parlamentari e amministratori locali è intervenuto Vincenzo Moretta, Presidente dell’Ordine dei dottori Commercialisti ed esperti contabili di Napoli. “È evidente che i rapporti con la politica sono ai minimi storici, ma non è tollerabile che la nostra categoria venga tirata in ballo per degli errori insiti nelle norme – ha dichiarato Moretta – Dire che sono stati i Commercialisti a chiedere, magari in automatico, il bonus, è un’assurdità. Più corretto ... Leggi su quifinanza

