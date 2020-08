San Giuliano Milanese, tentano rapina al supermercato. Cassiera reagisce e li fa arrestare (Di venerdì 14 agosto 2020) San Giuliano Milanese, MIlano,, 14 agosto 2010 - Non si è fatta prendere dal panico e ha mantenuto la calma una Cassiera che lavora in un supermercato di San Giuliano Milanese, quando due rapinatori l'... Leggi su ilgiorno

Niente pistola o coltello per dare l’assalto al supermercato, ma un punteruolo e un cacciavite. Con queste insolite armi bianche, nascosti dalla mascherina e da un cappello da baseball, due rapinatori ...San Giuliano Milanese (MIlano), 14 agosto 2010 - Non si è fatta prendere dal panico e ha mantenuto la calma una cassiera che lavora in un supermercato di San Giuliano Milanese, quando due rapinatori l ...