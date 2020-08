Salvini risponde male al giornalista: senza mascherina al mercato di Forte dei Marmi, ma c’è l’ordinanza (Di venerdì 14 agosto 2020) Battibecco tra Matteo Salvini ed un giornalista nel corso di una conferenza stampa tenuta dal Ministro dell’Interno a Forte dei Marmi, parlando tra le altre cose dei deputati della Lega che hanno fatto richiesta per il bonus dei 600 euro e diversi altri argomenti. Dopo la bufala degli ombrelloni di ieri, dunque, un incontro improvvisato coi giornalisti, di circa venti minuti, nel corso del quale sono stati toccati diversi argomenti delicati. Ad un certo punto, però, uno dei cronisti che si trovava al suo cospetto gli ha fatto presente la polemica che lo aveva visto protagonista il giorno prima. Il caso di Salvini senza mascherina al mercato di Forte dei Marmi In particolare, una ... Leggi su bufale

