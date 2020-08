Salvini, attacca Conte in conferenza stampa: «Andrebbe arrestato, ha sulla coscienza i morti della Lombardia» (Di venerdì 14 agosto 2020) In vista delle elezioni Regionali che si terranno a Settembre, Matteo Salvini è in questi giorni in Tour in Toscana. Il leader della Lega, durante la conferenza stampa a Forte dei Marmi, attacca duramente il Premier Conte e tutto l’operato esecutivo riguardo la gestione dell’emergenza Coronavirus. Salvini spiega che devono essere necessariamente tenuti presente anche tutti gli avvisi di garanzia emessi dal tribunale di Roma nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dei ministri Alfonso Bonafede, Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri, Lorenzo Guerini, Luciana Lamorgese e Roberto Speranza, in seguito a denunce in relazione all’emergenza Coronavirus. >> Leggi anche: Guendalina Canessa Instagram in punta di ... Leggi su urbanpost

