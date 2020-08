Sale a 651 euro al mese la pensione per gli invalidi al 100%. Si otterrà già dai 18 anni (Di venerdì 14 agosto 2020) Il governo accoglie i rilevi della Corte costituzionale ed alza di 362 euro l’assegno delle pensioni per gli invalidi civili al 100%. Non solo, la pensione verrà assegnata a partire dai 18 anni e non più dai 60 anni. Il decreto legge agosto prevede infatti che la cifra corrisposta agli invaliti salga dagli attuali 286 a 648 euro (651 euro con le ultime rivalutazioni) per 13 mensilità. Per sostenere l’incremento del vengono messi a disposizione per quest’anno 132 milioni di euro mentre da prossimo anno in poi lo stanziamento sarà di 400 milioni. L’aumento dovrebbe essere effettivo da settembre ma si attendono ulteriori indicazioni dall’Inps. L’incremento dell’assegno ... Leggi su ilfattoquotidiano

