Saint-Etienne, nuovo caso di positività al Coronavirus in squadra (Di venerdì 14 agosto 2020) nuovo caso di positività al Coronavirus in casa Saint-Etienne: il calciatore del club francese è in isolamento In casa Saint-Etienne riemerge la preoccupazione per il Coronavirus, dopo che i test effettuati nei giorni scorsi hanno evidenziato un nuovo caso di positività all’interno della squadra. Il calciatore si trova in isolamento presso la sua abitazione, mentre il centro sportivo verrà sanificato per tutelare la salute degli altri componenti della società francese. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

GIUSPEDU : RT @sportface2016: #Calcio Rilevato un giocatore del Saint-Etienne positivo al coronavirus: è già in isolamento domiciliare https://t.co… - sportface2016 : #Calcio Rilevato un giocatore del Saint-Etienne positivo al coronavirus: è già in isolamento domiciliare - Damiano0306 : RT @Duivel__: 'ihihiih con gnagnick compravamo Abdul dalla primavera del Saint-Etienne, fortuna che è rimasto il Capitano ????' - TaiaAlessia : RT @Duivel__: 'ihihiih con gnagnick compravamo Abdul dalla primavera del Saint-Etienne, fortuna che è rimasto il Capitano ????' - gustatore : RT @Duivel__: 'ihihiih con gnagnick compravamo Abdul dalla primavera del Saint-Etienne, fortuna che è rimasto il Capitano ????' -

Ultime Notizie dalla rete : Saint Etienne Saint-Etienne, giocatore risultato positivo al Covid-19: già scattato l'isolamento TUTTO mercato WEB Saint-Etienne, nuovo caso di positività al Coronavirus in squadra

In casa Saint-Etienne riemerge la preoccupazione per il Coronavirus, dopo che i test effettuati nei giorni scorsi hanno evidenziato un nuovo caso di positività all’interno della squadra. Il calciatore ...

Juventus e Atalanta out: Lione e Psg favorite dal riposo? Neymar, Mbappé & co. sembrano dire di sì

Dopo le prestazioni di Neymar contro l’Atalanta e di Bruno Guimaraes contro la Juventus ai brasiliani piace ricordare che la squadra che ha segnato un’era nella storia del calcio, la Seleçao verdeoro ...

In casa Saint-Etienne riemerge la preoccupazione per il Coronavirus, dopo che i test effettuati nei giorni scorsi hanno evidenziato un nuovo caso di positività all’interno della squadra. Il calciatore ...Dopo le prestazioni di Neymar contro l’Atalanta e di Bruno Guimaraes contro la Juventus ai brasiliani piace ricordare che la squadra che ha segnato un’era nella storia del calcio, la Seleçao verdeoro ...