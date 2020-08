Rousseau dice sì alla deroga per il secondo mandato e all'alleanza del M5s con altri partiti (Di venerdì 14 agosto 2020) Tramite votazione su Rousseau, il M5s ha approvato la deroga al tetto dei due mandati per consiglieri comunali e all'alleanza con i partiti tradizonali per le amministrative. Via libera quindi allla ... Leggi su globalist

giorgio_gori : Rousseau dice sì all’alleanza col #Pd. Non dico cosa penso di queste consultazioni via piattaforma, ma il Movimento… - HuffPostItalia : Il popolo di Rousseau dice sì al Pd - s_parisi : Ma su #Rousseau non possono votare anche per mandare a casa Azzolina? Lockdown poteva essere premessa a grande rifo… - GiacomoGiura : RT @lefrasidiosho: Dice che #DiMaio mo s'apre pure un conto in Banca Etruria #Rousseau #doppiomandato - Rosae37488907 : RT @lefrasidiosho: Dice che #DiMaio mo s'apre pure un conto in Banca Etruria #Rousseau #doppiomandato -

Ultime Notizie dalla rete : Rousseau dice Il popolo di Rousseau dice sì al Pd L'HuffPost M5s, chiuse votazioni su Rousseau: sì a Virginia Raggi

Il M5s dice sì a al secondo mandato di Virginia Raggi come sindaco di Roma. La consultazione degli iscritti sulla piattaforma Rousseau ha approvato i due quesiti messi a votazione. Come riportato da A ...

“Bella notizia”, poi lo schiaffo Così Zinga ha chiuso a Raggi

Netta presa di posizione del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, contro un eventuale sostegno all’attuale sindaco di Roma, Virginia Raggi, che nei giorni scorsi ha annunciato la sua ricandidatura al ...

Il M5s dice sì a al secondo mandato di Virginia Raggi come sindaco di Roma. La consultazione degli iscritti sulla piattaforma Rousseau ha approvato i due quesiti messi a votazione. Come riportato da A ...Netta presa di posizione del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, contro un eventuale sostegno all’attuale sindaco di Roma, Virginia Raggi, che nei giorni scorsi ha annunciato la sua ricandidatura al ...