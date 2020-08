Ronaldo Juventus, Cambiasso: “Come l’addio di Ibra, segnale della resa” (Di venerdì 14 agosto 2020) Ronaldo Juventus – Eseteban Cambiasso ha parlato tramite i microfoni di Sky Sport della situazione che riguarda il bomber portoghese e Paulo Dybala. Secondo le ultime notizie, infatti, uno dei due potrebbe lasciare la Continassa per far rifiatare le casse finanziarie di Andrea Agnelli, notevolmente appesantite dall’ingaggio dell’ex Real Madrid. Juventus: Cambiasso su Dybala e Ronaldo L’ex centrocampista argentino ha però voluto paragonare questa probabile operazione di mercato con quella che portò all’addio di Zlatan Ibrahimovic da Milan per poi prelevare Samuel Eto’o. Le parole: Leggi anche:Mercato Juventus, Juninho fa sognare i tifosi bianconeri: le parole su Aouar “Il ... Leggi su juvedipendenza

SkySport : Il biografo di Ronaldo: 'L'agente lo sta offrendo a tutti' L'entourage di CR7: 'Tutto falso' ?… - Gazzetta_it : La #Juve blinda #Ronaldo. La nuova Signora avrà CR7 e un nuovo centravanti - sportbible : Cristiano Ronaldo and Lionel Messi in the same team ???? - Alessan02694862 : Ho visto andare via Platini Ho visto andare via Baggio Ho visto andare via Del Piero. Quindi se dovessero andar vi… - elguapod1 : RT @Alessandra_PD10: Juve in rosso di 70 milioni: deve cedere Ronaldo e Dybala. Inter in rosso di 100 milioni: Messi si può fare. Cazzari… -