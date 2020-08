Roma, Torreira ha detto sì: il centrocampista verso il ritorno in Italia (Di venerdì 14 agosto 2020) La Roma ha individuato in Torreira il giusto rinforzo per il centrocampo. Il centrocampista, dal canto suo, vorrebbe rilanciarsi proprio con il club capitolino. E avrebbe già dato il proprio benestare all'operazione.Torreira verso LA Romacaption id="attachment 828680" align="alignnone" width="1024" Torreira Arsenal (Getty Images)/captionSecondo quanto fatto trapelare da Il Romanista, Torreira avrebbe detto sì alla Roma, allontanando di conseguenza le sirene della Fiorentina. I giallorossi, inoltre, starebbero pensando di inserire nella trattativa Diawara, centrocampista gradito dall' Arsenal e utile per ammorbidire i costi del cartellino dell'ex Sampdoria. ... Leggi su itasportpress

