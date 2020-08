Roma, Salvini contro Raggi: 'Non la votano nemmeno i vicini di casa. Lega al lavoro per un'alternativa' (Di venerdì 14 agosto 2020) 'Autobus in fiamme, buche nelle strade come crateri, topi e sporcizia anche in pieno centro, quartieri popolari dimenticati, senza cura e manutenzione. Cara Virginia Raggi, l'anno prossimo non ti ... Leggi su leggo

