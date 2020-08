Roma, Perotti può partire: interessa al Fenerbahce (Di venerdì 14 agosto 2020) Il centrocampista della Roma, Diego Perotti, può lasciare il club giallorosso per trasferirsi nel club turco del Fenerbahce Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

