Roma nelle mani di romeni e nordafricani: uomo colpito ferocemente alla tempia e alla mascella (Di venerdì 14 agosto 2020) Ancora paura a Roma, ancora violenza. romeni e nordafricani, come schegge impazzite, stanno rendendo l’estate della Capitale un inferno. Tantissimi gli episodi di cronaca, in ogni quartiere, a partire dalla Stazione Centrale per finire nelle periferie più estreme. romeni e nordafricani, estate di violenza A Centocelle gli immigrati nordafricani hanno tentato di rapinare una donna e poi si sono scagliati contro i poliziotti. In via Trionfale, invece, un’aggressione con minacce e botte. Un romeno di 31 anni ha avvicinato la vittima, un uomo di 36 anni.. Lo ha afferrato con la forza per un braccio e, sotto la minaccia di un coltello da cucina, lo ha portato in un palazzo di via Caverini. Dopo aver aperto ... Leggi su secoloditalia

demian_yexil : RT @OmbraDuca: Da inizio anno, pensate, sono stati dati alle fiamme circa 180 cassonetti in tutta la città: nel 2019 sono stati 460 e nel 2… - magdulka64 : RT @SilenzieFalsita: Roma, Raggi: «Queste immagini fanno male. Ancora cassonetti bruciati nelle nostre strade» - MatttBBB : RT @SilenzieFalsita: Roma, Raggi: «Queste immagini fanno male. Ancora cassonetti bruciati nelle nostre strade» - surianof : RT @SilenzieFalsita: Roma, Raggi: «Queste immagini fanno male. Ancora cassonetti bruciati nelle nostre strade» - luisa_chiari : RT @SilenzieFalsita: Roma, Raggi: «Queste immagini fanno male. Ancora cassonetti bruciati nelle nostre strade» -