Roma – Muore bimbo ferito dal nonno (Di venerdì 14 agosto 2020) Il piccolo era stato portato in ospedale in condizioni gravissime e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. E’ morto il bambino di 7 anni ferito da un colpo di pistola partito accidentalmente al nonno, in un’abitazione a Roma. Il piccolo era stato portato in ospedale in condizioni gravissime e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Giovedì era … Leggi su periodicodaily

Meteorocca : @TheTunzo @To_mare_xe_omo Ciao, scusa ma a Treviso città? Qui a Roma si muore di caldo :-( Grazie - ClementeUol : Latina, ragazzo di 15 anni muore in mare - finngiaz : @virginiaraggi Noi , pure il plurale maiestatico ... Quanta gente muore ogni anno per le buche di Roma ? Tua colpa… - IInformato : - Meteorocca : @alemarsia Ciao dove? Qui a Roma si muore di caldo... -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Muore Roma, incidente con la Smart sul Gra: muore una promessa del calcio Il Messaggero Tragedia in mare a Latina, ragazzo di 15 anni si tuffa in acqua e muore

Un ragazzo di quindici anni è morto in mare a Latina. I drammatici fatti risalgono alla mattinata di oggi, venerdì 14 agosto e sono avvenuti all'altezza del parcheggio di via Vasco De Gama. Una traged ...

Roma – Muore bimbo ferito dal nonno

Il piccolo era stato portato in ospedale in condizioni gravissime e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. E’ morto il bambino di 7 anni ferito da un colpo di pistola partito accidentalmente ...

Un ragazzo di quindici anni è morto in mare a Latina. I drammatici fatti risalgono alla mattinata di oggi, venerdì 14 agosto e sono avvenuti all'altezza del parcheggio di via Vasco De Gama. Una traged ...Il piccolo era stato portato in ospedale in condizioni gravissime e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. E’ morto il bambino di 7 anni ferito da un colpo di pistola partito accidentalmente ...