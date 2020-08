Roma: morto bambino ferito con la pistola dal nonno (Di venerdì 14 agosto 2020) morto bambino ferito con la pistola dal nonno a Roma: l’accusa per l’anziano è quella di omicidio colposo. Non ce l’ha fatta il bimbo di 7 anni ferito accidentalmente alla testa da un colpo di pistola esploso dal nonno di 76 anni. Il dramma si era consumato ieri in un’abitazione a Roma, sita in via … Leggi su viagginews

SkyTG24 : #Roma, morto bimbo ferito accidentalmente da nonno con colpo di pistola - simosimotw : Roma, ? morto il bambino ferito da un colpo di pistola sparato dal nonno - messveneto : Roma, morto il bimbo di 7 anni colpito da un proiettile partito dalla pistola del nonno - OlgaRedBlack : RT @SkyTG24: #Roma, morto bimbo ferito accidentalmente da nonno con colpo di pistola - libellula58 : RT @Corriere: Morto il bambino di 6 anni colpito alla testa da un colpo di pistola esploso in casa dal nonno -

Ultime Notizie dalla rete : Roma morto Roma, ufficialmente morto il bambino colpito alla testa dal nonno Repubblica Roma Cambiano le date degli Internazionali di Roma. Apertura parziale al pubblico

i main draw ATP e WTA di Roma si svolgeranno dal 14 al 21 settembre, proprio dopo gli US Open, che invece inizierà il 31 agosto e terminerà appunto domenica 13. A confermare le date è stato Sergio ...

Arianna, la poliziotta sospesa per un tatuaggio (che aveva già cancellato): «Ho pagato la sincerità»

Esistono date spartiacque nella vita di una persona. Quella di Arianna Virgolino è il 7 novembre 2019. Quel giorno il questore di Lodi la premiava per aver sventato una rissa da Far West a Casalpuster ...

i main draw ATP e WTA di Roma si svolgeranno dal 14 al 21 settembre, proprio dopo gli US Open, che invece inizierà il 31 agosto e terminerà appunto domenica 13. A confermare le date è stato Sergio ...Esistono date spartiacque nella vita di una persona. Quella di Arianna Virgolino è il 7 novembre 2019. Quel giorno il questore di Lodi la premiava per aver sventato una rissa da Far West a Casalpuster ...