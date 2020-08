Roma, Izzo del Torino obiettivo per la retroguardia (Di venerdì 14 agosto 2020) La Roma cerca rinforzi nel reparto arretrato dopo l’addio di Chris Smalling. Il centrale inglese ha fatto ritorno al Manchester United dopo la fine del campionato, non prendendo parte neppure alla sfida di Europa League con il Siviglia a causa del mancato accordo tra i giallorossi e i Red Devils. Per la Roma Smalling resta … L'articolo Leggi su dailynews24

petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Torino, per Izzo spunta anche la Roma - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Torino, per Izzo spunta anche la Roma - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Torino, per Izzo spunta anche la Roma - apetrazzuolo : MERCATO - Torino, per Izzo spunta anche la Roma - napolimagazine : MERCATO - Torino, per Izzo spunta anche la Roma -