Roma, in prima fila per il ruolo da ds c’è Ramon Planes (Di venerdì 14 agosto 2020) Ramon Planes è il favorito per il ruolo da direttore sportivo alla Roma. Più indietro Andrea Berta, impossibile Paratici Ramon Planes sarebbe il favorito per il ruolo di nuovo direttore sportivo della Roma. Come riporta Gianluca Di Marzio ci saranno contatti con l’attuale dirigente del Barcellona per portarlo in giallorosso. Impossibile arrivare a Fabio Paratici visto che vuole rimanere alla Juve, mentre resta percorribile la pista Andrea Berta, bresciano dell’Atletico Madrid, direttore dal 2017 ma nel club già da quattro anni prima. Difficilmente lascerà la Spagna ma è un profilo che piace molto alla nuova proprietà. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

