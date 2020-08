Roma, banda di finti poliziotti ruba nelle case e truffa gli anziani: 'Sono quattro, corporatura media e carnagione olivastra' (Di venerdì 14 agosto 2020) Nell'ultimo periodo si è registrata a Roma una serie di furti e rapine in abitazione portate a termine con la tecnica dei 'finti poliziotti': si tratta di persone che, con la scusa di dover effettuare ... Leggi su leggo

canaledieci : Un gruppo di ladri ha già messo a segno diversi colpi: si presentano alla porta delle abitazioni con divise, distin… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, banda di finti poliziotti ruba nelle case e truffa gli anziani: «Sono quattro, corporatura media e carnagione olivastra»… - LinaVadal : RT @leggoit: Roma, banda di finti poliziotti ruba nelle case e truffa gli anziani: «Sono quattro, corporatura media e carnagione olivastra»… - leggoit : Roma, banda di finti poliziotti ruba nelle case e truffa gli anziani: «Sono quattro, corporatura media e carnagione… - Paola55459402 : RT @romatoday: roma C'è una banda di finti poliziotti. L'appello: 'Ecco cosa fare se si presentano alla porta' -

Ultime Notizie dalla rete : Roma banda

Leggo.it

Roma, 14 ago., askanews, - Nuovi impianti per la telefonia mobile e nuove reti in fibra ottica. Tim, anche in accordo con Uncem, accelera sulla fibra ottica e porta la banda ultralarga a due terzi del ...Nell'ultimo periodo si è registrata a Roma una serie di furti e rapine in abitazione portate a termine con la tecnica dei «finti poliziotti»: si tratta di persone che, con la scusa di dover effettuare ...