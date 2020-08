Roma, arrestato imprenditore col ‘vizietto’ dello spaccio: nascondeva in casa quasi 1kg di droga (Di venerdì 14 agosto 2020) I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Frascati hanno arrestato un uomo di 37 anni, pregiudicato e imprenditore di professione, residente a Marino, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari sono arrivati a lui a seguito di una serie di servizi antidroga dedicati alle attività di osservazione e pedinamento di noti assuntori di sostanze stupefacenti, finalizzati ad individuare i loro canali di rifornimento. E’ così che i Carabinieri hanno focalizzato la loro attenzione sul 37enne: arrivati alla sua abitazione di Marino, i militari hanno fatto scattare una perquisizione per la ricerca di droga. Le verifiche hanno portato i frutti sperati, perché nella casa dell’uomo sono stati rinvenuti ben ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Corriere : «Baciami, c’è scritto sul copione»: regista finisce in cella per stupro - LegaSalvini : VIOLENTATA DA UNO STRANIERO SUL TRENO ROMA-AVEZZANO, 60ENNE SOTTO CHOC: AGGRESSORE ARRESTATO - xenonian1 : RT @piergiuseppe36: Roma, straniero minaccia di morte una commessa. Poi prende a calci i poliziotti. Arrestato per resistenza e lesioni htt… - CorriereCitta : Roma, arrestato imprenditore col ‘vizietto’ dello spaccio: nascondeva in casa quasi 1kg di droga - italiarena : RT @piergiuseppe36: Roma, straniero minaccia di morte una commessa. Poi prende a calci i poliziotti. Arrestato per resistenza e lesioni htt… -