Rintracciati nuovi gruppi di migranti alle porte di Udine (Di venerdì 14 agosto 2020) nuovi gruppi di migranti, entrati in Italia attraverso la rotta balcanica, sono stati Rintracciati nelle scorse ore nell’hinterland di Udine. alle porte del capoluogo, i militari del Nucleo Radiomobile del Comando provinciale hanno intercettato 17 cittadini iracheni: del gruppo facevano parte alcuni bambini piccoli e tre donne, di cui una incinta. Per dare loro assistenza è intervenuta la Croce Rossa. Sempre stamani sono stati Rintracciati a Basaldella (Udine) alcuni cittadini indiani: le operazioni di identificazione sono state perfezionate dalla Polizia locale. Al termine delle procedure, tutti i migranti verranno ospitati in apposite strutture per la quarantena fiduciaria anti-Covid19. Leggi su udine20

Ansa_Fvg : Migranti: rintracciati nuovi gruppi vicino a Udine. Tra loro anche bambini e donna incinta #ANSA - PaoloCaminiti1 : RT @valy_s: #COVID19 Mentre in #Sicilia si accusa giovani e movida,14 dei 27 nuovi “contagi” sono migranti. In #Basilicata invece,nel cent… - LifeJoining : RT @valy_s: #COVID19 Mentre in #Sicilia si accusa giovani e movida,14 dei 27 nuovi “contagi” sono migranti. In #Basilicata invece,nel cent… - osservando001 : RT @valy_s: #COVID19 Mentre in #Sicilia si accusa giovani e movida,14 dei 27 nuovi “contagi” sono migranti. In #Basilicata invece,nel cent… - luchi50135 : RT @valy_s: #COVID19 Mentre in #Sicilia si accusa giovani e movida,14 dei 27 nuovi “contagi” sono migranti. In #Basilicata invece,nel cent… -

Ultime Notizie dalla rete : Rintracciati nuovi Migranti: nuova fuga dall’hot spot Pozzallo, sale il numero dei rintracciati ilSicilia.it Cagliari, colpisce un commerciante con un casco: arrestato per tentato omicidio

Episodio in centro nella notte: giovane aggredisce un 50enne che ora è ricoverato in prognosi riervata al Brotzu con un grosso ematoma CAGLIARI. Ha colpito con il casco il titolare di un locale del ce ...

Positivo al coronavirussul bus di linea: «Chi ha viaggiato dal 27 luglio all'8 agosto stia in isolamento». Rintracciati in 70

Allarme tra Palermo e Trapani dopo il caso di un uomo risultato positivo al Covid e che ha viaggiato a bordo di un pullman della linea Segesta che collega le due città. Il dipartimento di Prevenzione ...

Episodio in centro nella notte: giovane aggredisce un 50enne che ora è ricoverato in prognosi riervata al Brotzu con un grosso ematoma CAGLIARI. Ha colpito con il casco il titolare di un locale del ce ...Allarme tra Palermo e Trapani dopo il caso di un uomo risultato positivo al Covid e che ha viaggiato a bordo di un pullman della linea Segesta che collega le due città. Il dipartimento di Prevenzione ...