Rinnovo Ibrahimovic: si cerca l’intesa sui bonus ma il Milan è ottimista (Di venerdì 14 agosto 2020) Continua a tenere banco in casa Milan il Rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: si cerca l’intesa definitiva sui bonus Il mercato del Milan in questo momento ruota attorno al nome di Zlatan Ibrahimovic. Secondo La Gazzetta dello Sport, la fumata bianca viene considerata la più probabile delle opzioni. I motivi per i quali le parti non hanno ancora rinnovato le nozze sono essenzialmente di natura economica. E riguardano lo spinoso argomento dei bonus. Da quanto filtra, la proposta del Milan si basa su una parte fissa da circa 5 milioni (forse qualcosa in meno), a cui vanno appunto aggiunti alcuni bonus che, se raggiunti, permetterebbero a Zlatan persino di superare i 6 milioni che aveva chiesto. Quali sono i ... Leggi su calcionews24

