Riforma pensioni: spunta di nuovo quota 41 possibile solo con penalizzazioni (Di venerdì 14 agosto 2020) Anche se la proposta non piace ai sindacati, la quota 41 potrebbe essere un’ipotesi nella Riforma pensioni solo se i lavoratori che vi accedono accettano le penalizzazioni. Non c’ altra soluzione: pensione con 41 anni di contributi indipendentemente dall’età ma con penalizzazione sull’assegno. Riforma pensioni quota 41 Con la scadenza della quota 100 il 31 dicembre 2021, c’è necessità di introdurre una forma di pensionamento flessibile che in qualche modo ammortizzi la scadenza e non permetta il crearsi di un gradone di 5 anni tra i pensionamenti 2021 e quelli successivi. Una delle ipotesi in ballo era rappresentata dalla quota 41 per tutti, senza vincoli e ... Leggi su pensioniefisco

