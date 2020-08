Rifiuti e scarti nel fiume Sarno: denunciati due imprenditori (VIDEO) (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Scafati (Sa) – I carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo Forestale di Napoli – nell’ambito dei controlli delle attività a ridosso del bacino del fiume Sarno – hanno denunciato per gestione illecita di Rifiuti, inquinamento ambientale e scarico abusivo delle acque reflue industriali il legale rappresentante di un’attività di un’industria conserviera nel comune di Scafati. I militari hanno scoperto che le acque e i reflui industriali venivano scaricati direttamente nel controfosso destro del fiume Sarno, destinati a sfociare in mare lungo la costa napoletana. Grazie alla collaborazione con personale dell’ARPAC, i carabinieri hanno posto sotto sequestro un’area di 2400 mq, nella quale erano stoccati ... Leggi su anteprima24

